Brigitte SEBBAH

1978 - 2009BUREAU D'ETUDE INTEGRE
ACHAT/VENTE TOUS TYPES DE MOBILIERS
BUREAUX-HEBERGEMENT-SALLE DE REUNION/FORMATION-SALLE DE CONFERENCE MATERIELS AUDIO-VISUEL
MOBILIERS SPECIFIQUES : ANALYSE DES BESOINS
ETUDE/FABRICATION/REALISATION DE PROTOTYPES EN RELATION AVEC PLUSIEURS BUREAUX D'ETUDE FABRICANTS
AMENAGEMENT SALLE DES MARCHES
AMENAGEMENT CALL CENTERS
EQUIPEMENT CLES EN MAIN DE LOCAUX (DEPARTEMENT TRAVAUX)
PRINCIPAUX CLIENTS
ADMINISTRATIONS-ORGANISMES INTERNATIONAUX-BANQUES-PME/PMI
DEPUIS 1980 DE TRES NOMBREUSES REALISATIONS A l'EXPORT( MOZAMBIQUE-BURUNDI-COTE D'IVOIRE-MADAGASCAR-GABON-LYBIE-MAROC-TUNISIE-JORDANIE-EMIRATS -COREE-UKRAINE...etc