Brigitte SÉJOURNÉ

Madame, Monsieur,



En recherche active d'un emploi en tant que gestionnaire administrative et logistique international, je participe actuellement de manière bénévole à la création d'une entreprise dans le secteur d'activités de vente de produits et consommables dentaires.



C'est de part un vif intérêt pour les relations commerciales et le négoce que j'ai eu la chance d'acquérir une riche expérience en négoce auprès d'une filiale d'un groupe américain et des clients grands comptes algériens.



J'ai mis en pratique mes connaissances en achats-reventes sous-douanes, crédits documentaires, financements, gestion administrative, transports internationaux tous types, ayant exercé préalablement le poste de responsable d'agence de transports chez un transitaire à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.



Autodidacte, entreprenante ,je suis déterminée à atteindre un objectif professionnel au service du groupe ou de l'entreprise pour laquelle je souhaite travailler.



Je me tiens à votre disposition pour un rendez vous à votre convenance afin d'étudier ensembles les fonctions de votre offre d'emploi et les éléments de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Commercial

Crédits documentaires

expéditions

Gestion des contrats

Gestion Financière

International

Négoce

Négoce international

Organisation

Projets industriels

Transports

Transports internationaux