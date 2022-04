Brigitte@sillard.com (voir mon site):sillard.com

Ethnologue, préhistorienne, Globe Trotteur, courant le monde à la recherche de sa signification. Essayant d’être au plus juste, au plus vrai de l’être humain, à son écoute, à la recherche de ses origines.

Par l’art, j’essaye de traduire toutes ces émotions et ressentis afin de donner à voir, d’interpeller, d’interroger le spectateur :

Si l’art…pouvait aider à faire comprendre certaines réalités de ce monde et en prendre la mesure, ce serait mon plus grand souhait !



Par l’art sous toutes ses formes et avec tous les matériaux et l’omni présence de la nature, je traduit ce que je sens et vois ; en utilisant le verre sous toutes ses aspects, la terre et ses couleurs. Il en résultera souvent des installations, éphémère ou non qui se développeront aussi bien dans des lieux que directement dans la nature partout à travers le monde.



Ce qui sera vu, ira donc de la photo, à l’installation en passant par des toiles réalisées avec des pigments, des carnets de voyages d’objet ramassés, des totems en verre, des toiles gravés dans la pâte, des sculptures portables ou non en bronze ; des notes de musique. Aucun matériau, n’est exclu.



Mes compétences :

Arts plastiques

Peinture

Sculpture