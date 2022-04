Brigitte SIMON

Après des années dans le secrétariat commercial, métier dans lequel je m'ennuyais mais qui restait "alimentaire", puis plusieurs années dans la restauration, métier que j'aimais mais épuisant et peu rémunérateur, j'ai souhaité me reconvertir sans idée précise .. le hasard faisant bien les choses, j'ai croisé la route d'une belle opportunité. J'ai immédiatement su que c'était l'activité que je souhaitais excercer.. et aujourd'hui je m'épanouis dans cette activité.



Mes compétences :

Bien être