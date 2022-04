Brigitte SOBKOWIAK - PENOT

Apiform' répond aux besoins actuels et futurs d'un monde en transformation qui nécessite une vision et une analyse globales des évènements : nos interventions sont basées sur des outils variés aux multiples entrées, tels que la PNL, l'Analyse Transactionnelle, la systémique, les outils d'expression théâtrale, les techniques de thérapie sur l'origine émotionnelle des symptômes…

Elles permettent d'aller chercher les besoins et motivations spécifiques de chacun, de mettre en place les stratégies correspondantes, jusqu'à l'atteinte d'objectifs fixés pragmatiquement dans le cadre du développement du potentiel humain personnel et professionnel. Pour ce faire, nos formations sont animées par des experts en leur domaine : COMMUNICATION, DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS, CONFIANCE EN SOI, ESTIME DE SOI, ECOLE DES PARENTS...



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Coaching

Formation

Conseil

Accompagnement

Management