Brigitte SOYEZ

Management et Organisation : animation et management d’équipe. Définition des profils de poste, des objectifs. Accompagnement à la montée en compétence des équipes

Détermination et mise en œuvre de processus internes



Gestion Production de reportings mensuels, annuels ; budgets.

Mise en œuvre de plans comptables et de logiciels de comptabilité

Mise en œuvre d’ERP métier sur les suivis de temps et la rentabilité des contrats



Trésorerie : prévisions, suivis, gestion



Administratif / Juridique : contrats prestataires, sous-traitants, fournisseurs, abonnements, assurances …

Interface avec les avocats



Comptabilité Tenue de comptabilité générale

Comptabilité clients et fournisseurs

Établissement de la TVA

Interface avec experts-comptables, CAC

Suivis et rapprochements bancaire, relations avec les banques

Révision, préparation des clôtures



Ressources humaines : Rédaction de contrats de travail, vie et fin des contrats de travail

Préparation et contrôle de la paye. Interface avec prestataire de payes

Relations avec les organismes sociaux



Mes compétences :

Gestion

Administration