Catherine GOROCHOV

J'ai commencé ma carrière au sein du Cabinet du Ministre de la Défense, en charge des sujets sociaux.



En 1990, je rejoins le secteur privé et participe au développement, puis au rachat, d’un cabinet de conseil en ressources humaines, qui sera lui-même intégré à un Groupe Britannique en 1995. Directeur Général de la filiale française, je me consacre au management de la structure, à des missions de recrutement international, me forme sur différents outils d’évaluation, développe et conçoit des programmes d’assessment center au niveau européen.

En 2000, je rejoins l’incubateur de start up « Republic Alley » en tant que PDG de la structure RH et m’attache à définir les qualités et compétences nécessaires à tout entrepreneur..

Depuis 2002 je participe au développement de Balthazar, Cabinet de conseil issu de Republic Alley, créateur de l’approche Mnemos©, basée sur l’ancrage mental et la mémorisation.

Formateur MBTI, formée au Dialogue Intérieur, mon activité se répartit entre le coaching individuel, la facilitation auprès d’équipes constituées et la conception sur mesure d’actions de formation en utilisant l’approche Mnemos© et MnemosTypes.

Mes compétences en terme de développement personnel et mes expériences entrepreunariales, me permettent d’aider les dirigeants à mieux comprendre leurs mécanismes mentaux et à optimiser leur efficacité.

J’ai début 2014 créé le Cabinet TALENTS qui propose d’accompagner les individus, les équipes et les entreprises dans l’identification de leurs talents singuliers facteurs-clés de réussite.