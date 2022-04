Brigitte TARABEUX

Passionnée par la création de vêtement, et forte de mon expérience de gestion, j'ai crée cette société d'abord de tissu, patrons sur mesure, et cours.

Suite à la demande nous avons réalisé des vêtements sur mesure.



Nos idées : l'homme et la femme actifs soucieux de leur image.Nous vivons un siècle où l'image que nous donnons de nous est très importante. Etre élégant ou élégante (mais pas guindé) en toutes circonstances en fonction de sa personnalité, de sa morphologie.



Je me suis entourée d'un tailleur, modéliste, patronnier, d'une gestionnaire de centre de formation.

Aujourd'hui nous dispensons, sur toute la France, des cours de formation aux professionnelles de la couture sous le numéro d'enregistrement 53220665822.



Nous créons des vêtements pour :

Les particuliers

Les professionnels : des musiciens, le personnel de l'hôtellerie restauration,des salons de coiffure etc...

L'une de nos spécialités les vêtements de magiciens!!!!

Le spectacle : cinéma, théâtre, folklore, opéra etc.......



Nous reproduisons et restaurons des vêtements anciens.



www.btcformation.com



Pour nous joindre : btc.22000@gmail.com



Mes compétences :

Cinéma

Couture

Couturiere

Création

Design

Formation

Magicien

Mode

MODELISTE

Patrons sur mesure

Prototype

Théâtre