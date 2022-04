Anne-Laure TARABEUX

De l’administration du personnel au recrutement en passant par la formation, les IRP et autres projets RH mon profil est généraliste et opérationnel grâce à 7 années d’expérience en qualité de RH.



J’allie à mes compétences en droit du travail, GRH et législation sociale, un niveau d’anglais professionnel (930 au TOEIC).



Je suis rigoureuse, organisée et pragmatique ; mon sens de l’écoute et mon adaptabilité me permettent d’accompagner un manager ou un dirigeant en situation complexe mais également avoir un contact privilégié et un rapport de confiance avec les salariés



Mes compétences :

Recrutement

ADP

Communication RH

Formation