Catherine LUTON

Je bénéficie d'une expertise de plus de 10 ans dans l’univers de la communication à des postes variés (assistanat de direction, chef de produit, chargée de partenariats) en agence, dans des médias de la presse écrite ou de la radio, à la FNAC.



Mon parcours pluridisciplinaire me permet aujourd'hui de proposer mes compétences en coordination et gestion de projet dans les secteurs de la communication, de l'évènementiel ou dans des entreprises du secteur culturel.



Domaine de compétences large et complet :

- suivi de fabrication pour supports de communication print, web tv, radio

- coordination et gestion de projet

- développement et suivi de partenariats

- organisation et coordination d'évènements

- assistanat de direction

- assistanat d'agents artistiques

- production audiovisuelle

- relations presse

- relations publiques



Très bonne culture générale et artistique

Maîtrise de la chaîne graphique

Aisance rédactionnelle

Auteur, compositeur, interprète pour un groupe de pop française - Album 9 titres auto-produit







