Catherine LUTON

Comptable depuis 30 années , J 'évolue dans des structures variées de la PME à l'entreprise internationale.

De la création d'une entreprise artisanale de Bâtiment ou j'ai optimisé mes compétences comptables l'élaboration du bilan et compte de résultat.

L'encadrement de la comptabilité auxiliaire m'a permis de relever des défis soit réduire les arriérés de 20 à 4% et développer mes facultés de management.

Mes capacités d'écoute et d' adaptation me permettent de rebondir dans diverses situations et ainsi répondre aux obligations comptables des entreprises.





Mes compétences :

SAP

Sens de l'analyse