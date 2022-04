Diplômée en Ingénierie de formation, Isabelle Rivière a effectué toute sa carrière professionnelle dans le secteur de la formation. Engagée dans l’aventure humaine et collective, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme Responsable Formation de l’Organisme de formation du 1er Groupement français d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes indépendants, Isabelle gère depuis 2012, le service Ressources Offre de formation au sein d’Opcalia Ile-de-France. Son objectif est de développer une synergie gagnante : Entreprises/Opcalia/Organismes de formation. C’est à ce titre qu’elle met son énergie et ses compétences au profit des entreprises adhérentes.



Active dans ce métier qu’elle affectionne tout particulièrement, elle informe les adhérents sur les évolutions de la formation et propose d’échanger entre confrères sur des thématiques du secteur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Technique d'audit

Management

Ingénierie de formation

Qualité