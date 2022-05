Laëtitia VAVASSEUR

Excellente maîtrise de l’outil bureautique (fonctions avancées du pack office)

Anglais courant



Mon expérience professionnelle, m'a permis de développer des compétences telles que la réalisation de tableaux de bord, d'études statistiques et financière, de bilans qualitatifs et quantitatifs.



Mes principales missions en tant que chargée de RH au sein de la Fondation Léopold Bellan étaient la gestion du plan de formation du recueil des besoins jusqu'au bilan sur 3 années glissantes, en passant par toute la gestion administrative et logistique, l’optimisation financière par la recherche de cofinancements et l' utilisation des différents dispositifs de formation, pour 3 établissements situés dans les Yvelines.



J’intervenais également sur différents projets RH tels que la mise en œuvre de notre intranet RH, l'évolution de notre SIRH, l'élaboration des bilans sociaux des 3 établissements, la gestion administrative du personnel.





J'ai également occupé durant 5 ans le poste d'Assistante Qualité dans un Fonds d'Assurance Formation Interprofessionnel où j'ai pu développer une expertise des différents dispositifs de la formation et leur mode de financement de part mes activités, d'élaboration des règles de gestion, et des procédures Qualité s'y rattachant.



En charge de la vérification de 2500 dossiers formation par an, et assurant le conseil et de l'information auprès d'un pôle de 30 assistantes formation, je maîtrise les règles d'imputabilité, les modalités de prise en charge d'une action de formation.



De plus lors de mes formations, j'ai effectué 2 stages, le premier dans un service formation ou j'étais en charge de la logistique formation ( convocations des stagiaires aux sessions de formation, suivi administratif des dossiers), et de la vérification du système d'information formation.



Lors de mon deuxième stage, j'ai dû élaborer le catalogue formation de mon entreprise d'accueil ainsi que les fiches techniques liées aux différents dispositifs de formation et de congés formation dans le cadre de la création de l'Intranet RH.





J’ai eu aussi l’opportunité d’élaborer la cartographie des processus RH (du recrutement jusqu’au départ du salarié) ainsi que le référentiel des métiers.



J’ai également collaboré à la mise en place de plusieurs projets informatiques notamment à la migration du système de gestion des formations, la création d’un Intranet dédié à la Formation Professionnelle et la création d’un module Web dédié à la collecte des fonds de la formation avec succès.



Ma facilité d'adaptation, un sens aigu des responsabilités, mes capacités d'organisation ainsi que ma ténacité représentent des atouts essentiels de mon profil.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou plus simplement pour des échanges sur mes thèmes de prédilection.



Mes compétences :

Ressources Humaines

OPCA

Intranet

Formation

SIRH

GPEC

Recrutement