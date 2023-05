Nathalie ACHEKIAN

Fondé en 2012, DEVHOM accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels.



Nous travaillons sur les thématiques suivantes :



- Sécurité incendie (EPI, manipulation des extincteurs, évacuation,...),

- Secourisme (SST),

- Management de la sécurité (Evaluation des risques, CHSCT,...),

- Habilitations électriques (tous niveaux),

- Santé au travail (gestes et postures,...),

- ...



L'approche de nos missions se base sur l'analyse, le conseil, la réactivité, la compétence professionnelle et le suivi administratif.



Nous travaillons déjà avec de nombreuses structures dans les domaines de la sécurité privée, du secours, de l'emploi, de l'éducation, des médias, des établissements de soins, de l'hôtellerie, ...



Faites nous part de vos projets, nous saurons y apporter des solutions personnalisées.



Dans l'attente d'une prochaine collaboration !



Mes compétences :

Formation professionnelle

Sécurité au travail

Emploi et insertion