Jean-Louis WAEGEBAERT

Organisme d'inspection agréé pour la réalisation du CONTRÔLE PÉRIODIQUE des PULVÉRISATEURS (tous les cinq ans) et des DIAGNOSTICS VOLONTAIRES (pour les démarches de certification du style GLOBALGAP)

La compétence est nationale, me contacter pour avoir un devis !



FORMATEUR SST en auto-entreprise, je suis autonome (mannequins, matériel de projection, plan d'intervention, etc) et mobile dans le Languedoc-Roussillon (66, 11, 34, 30, 48), Midi-Pyrénées (09, 31, 81, 12, 65, 32, 82, 46), éventuellement PACA (13, 84, 83, 04, 06). Pour d'autres régions, me contacter pour un devis !

Je peux travailler en" prestation de services" pour des organismes de formation, pour des Centres de Formations Agricoles ou proposer des formations en direct à des entreprises (à la carte) !



Je suis également FORMATEUR CERTIPHYTO et j'interviens en prestation de services pour des organismes habilités (chambres d'agriculture) dans les domaines suivants :



La réglementation,

La prévention des risques pour la santé humaine

La prévention des risques pour l'environnement

Les méthodes alternatives ou visant à limiter l'usage des produits phytopharmaceutiques



Je participe au réseau PFI (Protection Fruitière Intégrée) par un contrôle des maladies et des ravageurs sur 32 parcelles de pêchers (Pyrénées Orientales)



Je participe à l'élaboration du BSV (bulletin de santé du végétal) "viticulture" par un contrôle des maladies et des ravageurs sur des parcelles de vignes (Pyrénées Orientales)



Je réalise des diagnostics MAE (Mesures Agro-Environnementales) dans des exploitations viticoles



A bientôt si vous souhaitez d'autres renseignements !



Mes compétences :

Phytosanitaire

Certiphyto

Secourisme

Audit

Formation

Contrôle technique de pulvérisateur