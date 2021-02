Je recherche la responsabilité de projets ou dactivités dans un environnement de travail collaboratif et au sein dune entité engagée pour la transition écologique.



Jai des compétences en management déquipe, de projet et de formation.

Je sais gérer les missions confiées avec méthode et dans lintérêt collectif.

Je peux développer de nouvelles compétences pour minvestir pleinement

et remplir les nouveaux objectifs qui me seront confiés.