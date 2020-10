Société 123qse QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Www.123QSE.fr



Que propose www.123qse.fr ?



Nous sommes organisme de formation, d’audit et de conseil. Nous proposons des sessions de formation, des audits (par un auditeur certifié IRCA) pour mesurer les écarts de vos pratiques avec la norme ISO 9001 version 2015 et/ou le référentiel MASE version 2014. Pour les audits de transition, les entreprises qui le souhaitent peuvent déjà prendre contact avec nous. Nous pouvons aussi vous aider à mettre en place la gestion du risque. En effet, c’est une des évolutions majeures et elle fait appel à des connaissances méthodologiques spécifiques pour prendre en compte les risques et opportunités de son organisation.



Pourquoi externaliser les fonctions QSE ?



•Parce que vous n'avez pas la nécessité ou les moyens d'avoir un responsable qualité ou un coordonnateur sécurité à plein temps.

•Parce que ces fonctions ne sont bien remplies que si elles sont assurées par une personne qui n'a pas d'autres responsabilités.

•Parce que ces fonctions sont « usantes » à moyen terme, elles ont tendance à être délaissées au profit d'autres tâches plus « productives ».



Ce que nous vous assurons :



•Un œil extérieur qui aura l’avantage de faire évoluer votre système.

•Une personne motivée toujours formée aux dernières évolutions en matière de Qualité, Sécurité et Environnement.

•Une flexibilité conservée : la sous-traitance d’activités vous permet de disposer en permanence de la ressource dont vous avez strictement besoin et de vous centrer sur votre cœur de métier.

•La possibilité d’avoir un responsable qualité ou coordonnateur sécurité immédiatement opérationnel.



Pourquoi simplifier ?



•Pour apporter une réelle valeur ajoutée à votre système de management et optimiser son efficacité.

•Nos 25 années d’expérience nous prouvent que les entreprises créent beaucoup trop de documents, qui ne sont pas toujours suivis ou utilisés, que l’on continue à gérer au lieu de passer du temps sur l’essentiel : l’amélioration et l’efficience de votre activité.

•Pour redynamiser votre démarche et lui donner un nouveau souffle.

•Accepter de remettre en cause une partie de ce qui a été établi pour prendre un nouveau départ.

•Est-il utile de laisser au poste de travail une instruction que personne ne lit plus mais dont on assure le suivi documentaire ?

•Ne vaut-il pas mieux tabler sur la compétence du personnel que l’on embauche et donc se recentrer sur l’optimisation de la gestion des ressources humaines et des formations ?

•Pour diminuer vos coûts inhérents au fonctionnement de vos systèmes de management.



Mes compétences :

OHSAS 18001

MASE/UIC

ISO/TS 16949

GEHSE

MASE

ISO 17020

Audit qualité

Auditeur IRCA

ISO17025

Norme ISO 9001