Bruno ACHEKIAN

Consultant en protection des données personnelle - DPO Certifié par le PECB.

33 ans d'expériences en technologie de l'information à travers plusieurs rôles, comme Consultant RGPD, DPO, Consultant en protection des données, Directeurs des Systèmes d’Information, et Chef de projet.



- Accompagnement des entreprises dans leur mise en conformité au RGPD.

- Conseils auprès des directions métiers sur la définition des bases légales

- Mise en place de processus d’anonymisation/pseudonymisation,

- Hashing, Chiffrement des données au repos et en transit

- Réalisation des DPIA, les analyses de Risk

- Mise en place des registres des traitements

- Mise en place du registre de incidents de sécurité

- Rédaction des procédures de gestion des crise

- Conseil auprès des RSSI/DSI

- Coordination de la conformité RGPD avec les différents pays dans l'UE en Anglais



Domaine Banque/Assurance/Finance/Services /Automobile/Médias



Mes compétences :

Exécution et leadership

Planification de projets

Ingénierie et gestion des réseaux

Leadership dans des environnements Multi-OS

Gestion des priorités

Protection des données

Conduite du changement

Réseaux informatiques & sécurité

Cyber sécurité