Madame, Monsieur,





Esprit de synthèse, rigueur et force de caractère: telles sont les qualités indispensables à un chargé d’affaires dans l’installation électrique.



Diplômé du CNAM et fort d’une expérience acquise sur le terrain dans le domaine de l’installation électrique, j’ai développé les multiples facettes du métier à travers différentes missions qui m’ont été confiées au sein de DELCOMMUNE.



Une première expérience exclusivement administrative m’a permis de gérer des portefeuilles clients, de monter des dossiers juridiques de réclamation, de répondre et de suivre des appels d’offre (1M€).

J’ai ensuite assuré un poste de chef de chantier où j’ai découvert la rudesse du bâtiment, la gestion des équipes de monteurs et les conflits inter-corps de métier.

Enfin j’ai suivi en tant que chargé d’affaires, la rénovation d’un immeuble parisien pour le compte des transports Girault, Groupe Bleacker.



La somme de ces différentes expériences m’a donné une vision très complète du poste de chargé d’affaires et c’est pourquoi je souhaite aujourd’hui m’investir dans un groupe d’envergure internationale afin de travailler sur de plus gros projets, en France ou à l’étranger.



Dans l’attente d’une réponse de votre part, je reste à votre disposition pour vous donner de plus amples informations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





Vincent FÉNÉDORY



Mes compétences :

Bâtiment

Commerciale

Conseil

CONSEIL CLIENT

Électrique

Gestion commerciale

Gestion d'équipe

Gestion de projet

installation

Installation électrique

Suivi de chantier