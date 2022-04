Brigitte TERRIER

Je dispose des compétences suivantes :



maîtrise du logiciel Quadra compta

imputer les opérations comptables et les enregistrer dans les journaux respectifs

enregistrer et effectuer périodiquement les déclarations de TVA

effectuer et enregistrer les étas de rapprochement

réviser les comptes : fournisseurs, clients, 421,580

recevoir le client en fin d'exercice : faire le point du dossier avant bilan



Mes compétences :

Aide comptable

Assistante Comptable

Auto entrepreneur

Entrepreneur

Quadra

Télé Travail