Brigitte THERON

PILOTAGE ET STRATEGIE

définir la stratégie globale et piloter sa réalisation

gérer une entreprise de taille moyenne

piloter les organes de gestion de l'entreprise

FINANCES

définir la stratégie financière

élaborer le budget

accompagner le suivi du budget

assurer les reportings à la direction du groupe

ORGANISATION

définir les moyens pour atteindre les objectifs

gérer les moyens organisationnels : techniques, humains et financiers

MANAGEMENT

fédérer les ressources humaines

accompagner la démarche qualité

développer les relations avec les partenaires socio-économiques







Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Juridique

Gestion de la qualité

Gestion d'entreprise

Organisation

Management de transition