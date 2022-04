Brigitte TRICHET

Un parcours professionnel polyvalent et cohérent autour des industries graphiques et du monde de l'écrit et de l'image.



Axe professionnel :

- Acheteuse papier pendant 8 ans pour le secteur de la presse française

- Chef de fabrication dans le secteur de l'édition depuis 2007

- Directrice de publication et rédactrice en chef de la revue Latences depuis 2005



Cursus pédagogique :

Maîtrise de commerce international

Formation professionnelle Section Edition de 8 mois à l'EMI-CFD



Mes compétences :

Commerce international

Photographie

Création

Édition

Management

Coordination éditoriale