Brigitte TRIQUET

Convaincue qu'être bien informé est indispensable pour mener à bien ses projets, j'ai évolué naturellement de la Documentation à l'Intelligence économique, pilier indispensable à la compétitivité des entreprises. Cette expérience d'une vingtaine d'années me permet de mieux comprendre leur environnement.



Ma passion pour l'histoire et la littérature m'ont amenée à rédiger notamment deux ouvrages pour valoriser le patrimoine économique du territoire où je vis. C'est ainsi que j'ai découvert les mondes de l'imprimerie et de l'édition, et acquis certaines connaissances dans ces deux domaines.





Mes compétences :

Bibliothéconomie

Édition

Gestion de l'information

Intelligence économique

Publications

Sourcing

Veille

Histoire

Communication écrite