Bonjour,



Nantaise depuis 20 ans, je suis actuellement en recherche de contrats ou missions à temps partiel à Nantes et en périphérie proche.



Mes expériences professionnelles :

Correctrice à titre personnel auprès du poète Henry Canaan depuis 2009,

Rédactrice bénévole au sein du journal Couleur Locale de 2009 à 2017,

Agent administratif de la Formation Continue de l'Université de Nantes...



Qu'est-ce qui me pousse à proposer mes services de correctrice? Mes compétences professionnelles et mon envie de collaborer avec des auteurs ou des rédacteurs de presse.



Pour toute proposition de mission, veuillez me contacter par courriel: bt31272@gmail.com.



A bientôt,



Brigitte TURPIN



Mes compétences :

Assistante administrative