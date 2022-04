Brigitte URBANIAK

Marketing opérationnel au service du développement commercial

 Pilotage du résultat, anticipation, reporting

 Capacité à mobiliser une équipe et à donner du sens

 Recrutement et accompagnement / Formation commerciale

 Développement réseau intra et extra groupe et projets transverses

 Anglais courant



Mes compétences :

Responsable d'agence

Prospection et développement commerciale

Management commercial

Commercial grand compte

Administration des ventes