Brigitte VAUTRIN

J'ai assumé un poste d'élue sur ma commune comme adjointe à la culture et à la vie associative. A ce titre j'ai été amenée à organiser la programmation culturelle de la commune, à rencontrer, suivre la vie associative et travailler avec différentes équipes autant les agents municipaux que les membres des associartions, que les artistes des différentes compagnies. Ayant auparavant occupée le poste de directrice d'école, j'ai l'habitude de coordonner une équipe, de faire le lien entre les différents acteurs d'un travail réalisé avec plusieurs partenaires.

Parallèlement, ayant suivi une formation d'homéopathie et d'acupuncture, j'exerce comme conseillère en santé énergéticienne au dispensaire de soins naturels et d'éducation à la santé de Romans. En tant que membre fondateur, je suis membre du collège de coordination de cette association, participant à la prise de décisions collégiales et à leur mise en application. C'est un mode de fonctionnement qui demande des réajustements permanents et une grande souplesse d'esprit. Aujourd'hui, je travaille avec la société américaine USANA pour la vente directe de compléments nutritionnels auprès des personnes en demande d'accompagnement dans le domaine de la santé et du mieux être.

Ce parcours en apparence très disparate a un fil conducteur, l'amour de l'Autre et des liens qui nous unissent au delà de nos différences. Tout travail se transforme en plaisir quand il y a écoute, respect, compassion. Et l'équipe devient subitement extrêmement efficace ! Voilà les valeurs que je défends et applique.



Mes compétences :

Créatif

Animation d'équipe

Animation de réunions

Organisation d'évènements

Association loi 1901

Nouvelle pédagogie, nouvelle école

Création dispensaire de soins naturels

Nature

Communication

Formation

Organisation