Brigitte VILLANUEVA

Après le conservatoire d’art dramatique de St Etienne, J'ai passé une maîtrise d’études théâtrales à Lyon. Au cours de mon cursus universitaire, je me dirige plus particulièrement vers la mise en scène et j'assiste Michel Pruner au Théâtre des 30 puis Richard Demarcy au TJA. En 1999, je rencontre Gabriel Garran que j'assiste pour le montage de "Un barrage contre le pacifique" de Marguerite Duras, notre collaboration au TILF durera 5 ans. J'assiste également durant cette période Philippe Adrien pour la création de "Excédent de poids, insignifiant, amorphe" de Werner Schwab, au Théâtre de la Tempête. Parmi mes diverses rencontres, je me nourris entre autres du travail de Sotigui Kouyate qui m’accueille alors qu’il prépare "Oedipe" de Sophocle au Théâtre des Bouffes du Nord. Parallèlement, je coécrit des scénarios, notamment pour les productions Carpe Diem, Indigènes films et Fée Clochette. J'ai accompagné Michel Fagadau dans ses dernières mises en scène, dont "Colombe" et "Le Nombril" de Jean Anouilh. La saison dernière, j'ai participé à la création de "Des fleurs pour Algernon" mise en scène par Anne Kessler. Cette saison j'ai assisté Richard Berry pour sa mise en scène au théâtre de Paris de la pièce "Nos femmes" interprétée par Richard Berry, Daniel Auteuil et Didier Flamand ainsi que Stéphane Hillel pour sa mise en scène de "Un singe en hiver" au Théâtre de Paris avec Eddy Mitchell et Fred Testot dans les rôles principaux.