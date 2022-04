Brigitte WALLERS

A ce jour Société Linkidoc

Dirigeante

Société de services pour le déploiement de projets de télésanté, en particulier les programmes de télémédecine. Nous aidons à aborder et structurer les organisations de soins autour d'outils technologiques aptes à rapprocher la santé du patient, dans les circonstances qui les requièrent (désert médical, maladies chroniques, hospitalisation à domicile).



2011-2012 Société H4D

Start-up ayant développé des solutions de télémédecine (la Consult-Station) afin de répondre à la problématique des déserts médicaux.

Stratégie commerciale et marketing

Recrutement

Mise en place du 1er projet de téléconsultations



1996-2011 Laboratoires LILLY

Directrice régionale des ventes

Management d’équipes de délégués médicaux

Gestion des Leaders d’opinion

Missions de marketing



1992-1996 Laboratoires LILLY

Déléguée hospitalière APM / Attachée de recherche clinique région PACA



1992 Laboratoires CENTOCOR

Déléguée hospitalière région Sud-Est

Produits de biotechnologie pour services de réanimation



1989-1992 Laboratoires GLAXO

Déléguée hospitalière / Assistance Publique Marseille

Spécialités : antibiothérapie et cancérologie



1982-1989 Laboratoires SANOFI AVENTIS (ROUSSEL UCLAF)

Déléguée médicale (poste basé à Nancy)

Déléguée hospitalière (poste basé à Marseille à compter de 86)

Spécialités : produits de diététique et lancement de la gamme de nutrition entérale à l’hôpital.





FORMATIONS



1975 : Baccalauréat C

1977 : BTS assistante ingénieur

1979 : Licence de mathématiques

1980 : Maîtrise de mathématiques

+

Formation d’attachée de recherche clinique

Formations de management

Anglais parlé et écrit