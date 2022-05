Vincent DEMEUSOY

Depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup aux principes de la Permaculture :

La découverte de l'action de Pierre Rabhi, l'intérêt pour la permaculture (Sepp Holzer, Bill Morisson et David Holmgren), le livre passionnant de Richard Wallner, "Manuel de Culture sur Butte" et une vidéo sur le travail de Nicolas Pézeril dans le Morvan d'où je suis originaire… où Nicolas travaille notamment sur des variétés d'arbres fruitiers comme le manguier qu'il parvient à adapter (par la greffe) au climat rude du Morvan… Tous ces éléments m'ont amené petit à petit à me poser beaucoup de question sur la société actuelle et la possibilité de proposer un autre mode de vie alternatif, plus respectueux de la nature et des hommes.



Je suis actuellement sur un projet de reconversion professionnelle dans le cadre d'une formation pour adulte de jardinier paysagiste / travaux aménagements paysagers.



Vivant en milieu urbain, je souhaite travailler à un concept de "jardinier-potagiste" pour proposer des jardins-potagers d'agrément respectant les bases de la permaculture, et notamment pour des petites surfaces éco-durables (balcons, terrasses, petits jardins de ville…, prenant en compte les problématiques de l'économie de l'eau, de la découverte des plantes adaptées au climat, et en privilégiant des espèces mellifères), en alliant le respect de l'environnement et de la nature, le souci de l'éthique et l'esthétique, et offrant la possibilité d'un complément alimentaire de qualité.



A plus ou moins long terme (4 à 5 ans ?), je souhaite m'installer dans une campagne la plus préservée possible (nature épargnée par les pollutions liées à l'usage intensif d'engrais et de pesticides dans l'agriculture conventionnelle), avec un éco-projet collectif autour d'une exploitation permacole (permaculturelle ?!) associant notamment maraîchage bio, arbres fruitiers, poules, abeille, fabrication du pain…



Nous réfléchissons déjà à plusieurs (2-3 couples) à ce projet que nous souhaitons développer graduellement, afin de faire une transition progressive en milieu rural, tout en visant l'autonomie alimentaire et en développant la recherche d'une forme d'autonomie énergétique.



Je reviens d'un séjour de rêve dans le Pays Cathare où des paysages magnifiques n'ont pas été pollués par une agriculture intensive, les forêts sont exceptionnelles, les sources en eau potable foisonnantes… Un vrai régal pour un retour à la pureté de la Terre !



Bénéficiant d'une double formation supérieure en management des entreprises et en droit et administration des établissements culturels, j'offre une solide expérience professionnelle de plus de 17 années à la tête de deux galeries privées de renommées internationales (Galeries Jean Fournier et Karsten Greve, Paris), puis au poste d'Administrateur d'une institution publique associative, le Fonds Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur (équipe de 12 à 14 personnes, budgets annuels de 1,8 à 2,8 M€) à Marseille. J'ai ainsi pu saisir les enjeux des secteurs privés et associatifs et tisser un réseau relationnel fort avec les représentants des Tutelles (Etat / Région), des collectionneurs, des institutionnels et des artistes internationaux, et des entreprises ouvertes au Mécénat.



Études.

2006-07 Université Monstesquieu, Bordeaux IV :

Master II Droit et Adminsitration des Etablissements Culturels

1993-90 Ecole des Cadres, Paris-La Défense : diplômé en gestion financière.

1990-89 Année préparatoire à l’ESCAE de Dijon.

1989 Baccalauréat série D (scientifique).



Langues.

Anglais : Lu, écrit, parlé. « First Certificate of English - Cambridge » (1999),

Préparation du « Certificate of Advanced English - Cambridge »,

Institut Britannique de Paris (2002-2003).

Espagnol : notions

Allemand : notions



Divers. Word, Exc



Mes compétences :

art contemporain

direction artistique

mécénat

consultant