Olivier MABIC

Graphiste-illustrateur, je m’installe sur le



Pays Bigouden en pleine campagne, à deux pas de la mer et à proximité



de Pont L’Abbé et de Quimper.



Je souhaite apporter de la création, du conseil à mes clients dans le but de créer de la valeur



ajoutée à leur entreprise. Mon credo est le suivant : « Ensemble, soyons créatifs ! ».



Donner une image personnelle, claire et originale à voir à vos clients est essentiel pour se démarquer de la concurrence.



Bien souvent, la communication d’entreprise est stéréotypée, rébarbative et austère, dénuée de toute créativité susceptible d’attirer l’attention. Comme un artiste, l’entreprise quelle soit commerciale ou artisanale doit affirmer son style, sa personnalité, son image reconnaissable entre toute.



Je mets donc en oeuvre mes compétences pour la création d’identités graphiques, logotypes sur tous supports commerciaux.



Pour moi, le client doit être déchargé de tout ce qui concerne sa communication.



Je vous propose différents forfaits que j’appelle PACK COMMUNICATION qui sont des solutions clé en main comprenant le minimum d’outils de communication pour une entreprise, savoir :



– Création de l’identité visuelle et du logotype



– fourniture des cartes de visite, flyers, brochures



– marquage de véhicule



– panneau et enseigne



– banderole, bannière



Chaque PACK COMMUNICATION est modulable selon les besoins et le budget de chaque entreprise.



Toute situation a sa solution et sa réponse.



Il ne faut pas qu’il y ait de frein à votre communication.



Je privilégie l’échange, la proximité et la réactivité.



Enjoy !



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Dessinateur

Illustrateur

Peintre

Presse

Illustration

Graphisme