Brigitte WILKESMANN

A l'issue d'une formation en management des organismes sociaux et forte de mes expériences en management, gestion, ressources humaines, je souhaite participer au pilotage et développement d'une structure dans un

environnement stimulant.



Ma valeur ajoutée ? Mes convictions, mon implication et mon expérience



- Engagement auprès des publics fragilisés,

- Développement de nouvelles prestations

- Expérience de plus de 10 ans dans le domaine



Les secteurs ? social ou médico-social, la formation, l’insertion par l’économique.



Cependant, ma capacité d'adaptation et ma curiosité intellectuelle me permettront également de m'intégrer dans d'autres types de structures, telles que les agences d'intérim ou les PME.



Mes compétences :

Manager des équipes pluridisciplinaires

Communiquer sur des actions

Concevoir des projets

Veiller au respect des obligations légales

Superviser le recrutement des permanents

Organiser et coordonner les activités

Fédérer, motiver et animer des équipes

Motiver et animer des équipes

