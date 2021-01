Brigitte WOLPIN

Mon parcours est constitué de réorientations choisies. Mes premiers métiers, scientifiques et techniques, m'ont permis de découvrir la formation pour adultes. Rencontre déterminante : je deviens formatrice à l'interne, puis ingénieur de formation en intégrant un organisme de formation issu du monde industriel. Depuis, j'explore le monde de l'orientation, de l'insertion et de la formation tout au long de la vie. Les parcours des jeunes et des adultes ne sont plus linéaires, aussi j'ai pour objectif d'accompagner ce changement fondamental dans l'approche de l'orientation et de la formation de demain.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Conseil

Conduite de projet

Formation professionnelle

Aide à la décision

Environnement

Prévention des risques professionnels