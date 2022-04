Marc FOURCADE

Salarié de la société Intespace filiale de Airbus Défence & Space, je contribue au business développement de la solution logicielle DynaWorks®.



DynaWorks® est une solution logicielle innovante et performante adaptée à l'échange de données multi-métiers (NVH, Thermique, Machines tournantes, Fonctionnel, ...) en permettant de fédérer toutes les informations relatives aux essais, simulations et calculs effectués lors du développement de produits et projets industriels complexes. De nombreux outils de visualisations, d'analyses, de reportings sont proposés et intégrés dans un seul et même progiciel et associé à une base de données relationnelle orientée objet dédiée à tout type de mesures dans des problématiques de volume de données variées de plus en plus importants et de "Big Data".



Véritable outil stratégique de grandes entreprises, il est présent sur plus de

300 sites répartis en France, en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, Espagne) et quelques clients en Chine, Corée du sud et aux États-Unis, dans de nombreux secteurs d'activités : Spatial, Aéronautique, Défense, Automobile, Energie.



http://www.intespace.fr/dynaworks/intespace-dynaworks.html



Mes compétences :

- Engagement sur le résultat, rigueur,

- Sens des responsabilités et du service,

- Implication,

- Esprit d’équipe,

- Adaptation,

- Goût pour le défi,

- Curiosité,

- Autonomie.



Mes compétences :

C

X11/Motif

Base de données