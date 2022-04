Brill Ngambia TCHATO

Ingénieur diplômé en électro mécanique avec une maitrise de l'Université de Newcastle. Individuel très méticuleux et motivé avec 2 ans d'expérience en conception d'ingénierie industrielle et automatisée. Actuellement à la recherche d'un emploi, notamment dans le domaine de la conception mécanique et électronique, ainsi que la manipulation des logiciel de conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO) ou de programmation C.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

CAD/CAM > CAD

Autodesk Inventor

ANSYS