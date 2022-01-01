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Brillard LAURENT

MONCHECOURT

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Monchecourt dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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Entreprises

  • TIDY-HOME - GERANT

    2013 - maintenant

  • PLOMION - RESPONSABLE DE MAGASIN

    2004 - 2012 ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS,
    VENTE ET SUIVI DES VENTES,
    SAV ET SUIVI DES SAV,
    GESTION DU PERSONNEL,
    SAISIE INFORMATIQUE COMMERCIALE,
    MISE EN PLACE DU LIEU DE VENTE

    LE TOUT SUR UN ENSEMBLE DE 4 ENSEIGNES DIFFERENTES
    REGROUPEES SUR ENVIRON 5000 M2
    ANCIEN MAGASIN REDYNAMISE DES MON ARRIVEE AVEC LA NOUVELLE DIRECTION EN 2004 QUI GENERE AUJOURD'HUI 3 A 4 FOIS LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ANCIEN MAGASIN

  • HOME STOCK - RESPONSABLE DE MAGASIN

    1999 - 2004 ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS,
    VENTE ET SUIVI DES VENTES,
    SAV ET SUIVI DES SAV,
    GESTION DU PERSONNEL,
    DECHARGEMENT MARCHANDISES,
    MISE EN PLACE DU LIEU DE VENTE

    LE TOUT SUR UN MAGASIN DE 1000M2
    ANCIEN MAGASIN REDYNAMISE DES MON ARRIVEE AVEC AUGMENTATION DE 2 A 3 FOIS LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ANCIENNE ENSEIGNE DES LA 1ERE ANNEE.
    OUVERTURE DE 2 AUTRES MAGASINS SUR 3 ANS ET GESTION DES STOCKS MANUELLE D'UN ENTREPOT DE 650M2 POUR LES TROIS MAGASINS

  • AUCHE SA - REPRESENTANT

    1997 - 1999 REPRESENTATION POUR LA SOCIETE AUCHE
    FABRICANT FRANCAIS DE MOBILIER EN PIN DES LANDES
    21 DEPARTEMENTS PUIS 26 DEPARTEMENTS DONT LE NORD ET L'EST DE LA FRANCE

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