Brillard LAURENT

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TIDY-HOME
- GERANT
2013 - maintenant
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PLOMION
- RESPONSABLE DE MAGASIN
2004 - 2012
ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS,
VENTE ET SUIVI DES VENTES,
SAV ET SUIVI DES SAV,
GESTION DU PERSONNEL,
SAISIE INFORMATIQUE COMMERCIALE,
MISE EN PLACE DU LIEU DE VENTE
LE TOUT SUR UN ENSEMBLE DE 4 ENSEIGNES DIFFERENTES
REGROUPEES SUR ENVIRON 5000 M2
ANCIEN MAGASIN REDYNAMISE DES MON ARRIVEE AVEC LA NOUVELLE DIRECTION EN 2004 QUI GENERE AUJOURD'HUI 3 A 4 FOIS LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ANCIEN MAGASIN
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HOME STOCK
- RESPONSABLE DE MAGASIN
1999 - 2004
ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS,
VENTE ET SUIVI DES VENTES,
SAV ET SUIVI DES SAV,
GESTION DU PERSONNEL,
DECHARGEMENT MARCHANDISES,
MISE EN PLACE DU LIEU DE VENTE
LE TOUT SUR UN MAGASIN DE 1000M2
ANCIEN MAGASIN REDYNAMISE DES MON ARRIVEE AVEC AUGMENTATION DE 2 A 3 FOIS LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ANCIENNE ENSEIGNE DES LA 1ERE ANNEE.
OUVERTURE DE 2 AUTRES MAGASINS SUR 3 ANS ET GESTION DES STOCKS MANUELLE D'UN ENTREPOT DE 650M2 POUR LES TROIS MAGASINS
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AUCHE SA
- REPRESENTANT
1997 - 1999
REPRESENTATION POUR LA SOCIETE AUCHE
FABRICANT FRANCAIS DE MOBILIER EN PIN DES LANDES
21 DEPARTEMENTS PUIS 26 DEPARTEMENTS DONT LE NORD ET L'EST DE LA FRANCE