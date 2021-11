Brindille LABEL DE NUIT

La gestuelle théâtrale, la silhouette frêle et longiligne, Brindille chante de sa voix rauque les textes quil écrit sur ses propres mélodies ou celles de Jean-Pierre Stora ou de Georges Nawrocki. Brindille est un chanteur réaliste-décadent. Cest un artiste, un vrai. Authentique.

Son univers envoûtant oscille entre la pop et le cabaret. Humour acide ou existentialisme désabusé Brindille, ou encore La Brindille, Brindille de Paris, comme on le surnomme aussi, nest pas formaté, policé, il nobéit à aucune règle, prend les sens interdits et il le fait savoir, il le chante, il en rit, il sen moque. Il est underground et sulfureux.

Brindille shabille de noir, se maquille comme les stars des années 1930, fume beaucoup et boit de labsinthe. Cest un personnage étrange, inquiétant peut-être, qui trouble et fascine. Anar de lavenue Montaigne ou bourgeois de Ménilmontant ? Rétro, futuriste ou intemporel ? Lilas blanc ou belladone ? Poète naufragé ou fluide glacial ? Allez savoir Mais surtout, allez ! Allez écouter, découvrir ou revoir absolument Brindille !



