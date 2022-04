Brissaud JEAN-MICHEL

Responsable d'exploitation du centre de télésurveillance A.T.T.I( apsad p3) depuis 2005.



A.T.T.I est devenu filiale du groupe ERYMA(anciennement siemens sécurité) en octobre 2008.



J'assure le management d'une équipe d'une dizaine de personnes et ai pour charge l'exploitation aussi bien administrative que commerciale de l'entité A.T.T.I.



L'autonomie dont dispose A.T.T.I au sein du groupe ERYMA m'a permis d'approfondir mes connaissances et compétences quant à la gestion d'une PME.



J'ai aussi grâce au rachat d'A.T.T.I eu l'opportunité de travailler, et de favoriser 'intégration d' A.T.T.I, dans le groupe ERYMA et d'évoluer dans un grand groupe