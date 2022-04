Brisset MÉLANIE

Les divers postes que j'ai occupé et surtout celui d'assistante de direction m'ont permis d'acquérir et d'adapter l'organisation et la méthode à appliquer en fonction de la situation. La responsabilité d'une équipe de 5 personnes m'ont appris à analyser les comportements et à orienter mes briefings.



Aujourd'hui je souhaite poursuivre ma carrière sur le terrain et me servir de mon expérience en occupant un poste d' attachée commerciale





Mes compétences :

Relation client