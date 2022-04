Brisym NKEOUA

Après l'obtention de mon BTS F.E.E option Génie Frigorifique au lycée Polyvalent Maximilien Perret à maison alfort, j'ai poursuivi avec une Licence Professionnelle en Eco-Gestion des Réseau de Fluide et d'Energie à l'IUT de TULLE en Alternance. Désireux de poursuivre mes études, j'ai décidé de m'orienter vers une école d’ingénieur, en vue d'approfondir mes connaissance dans le domaines des Energies. Pour des raison personnelles je n'ai malheureusement pas pu terminer la formation ce qui me donne un niveau Bac+4. Ma personnalité se résume en 4mots : dynamique, motivé, organisé, sérieux.

Je suis très attiré par les domaines du Froid (industriel et commercial), la climatisation, le chauffage et la ventilation.



Bonne visite de mon profil et n'hésitez pas à me contacter à très bientôt.



Mes compétences :

Maintenance frigorifique

Géothermie

Climatisation

Thermique du bâtiment