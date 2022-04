Britanny ABDULAH

Actuellement en recherche active d'emploi, j'ai fini mon contrat intérimaire de 18 mois au sein de la société FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS, au service montage.



J'ai réalisée tout mon parcours en logistique et en transport, ou par la suite j'ai obtenu mon DUT en gestion logistique transport en juin 2014.



J'ai acquis une expérience professionnelle de 2 ans en industrie alimentaire, 18 mois dans l'industrie automobile et 2 mois en gestion de commande.



Je suis jeune, dynamique, motivée, capable de m'adapter facilement et j'apprend très vite.



Mes compétences :

Utilisation d'outils bureautiques

Effectuer des commandes

Informer les clients du traitement des commandes

Réglementation HSE

Coordonner, contrôler l'expédition, livraison

CACES 1 & 3

Règles et consignes de sécurité

Règles de gestion de stocks

Contrôler la réception des commandes

Définir des besoins en approvisionnement

Procédures de préparation de commandes

Conditionner les produits selon des critéres

Rglementation sur la conduite d'engin et transport

Coordonner, contrôler les opérations de réceptio

Réaliser des re-conditionnements

Utilisation d'appareils de lecture optique