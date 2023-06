Sylvain CADIEU

Je suis disponible. J’ai une formation d’ingénieur en chimie.

J’ai appris l’anglais et l’allemand.

Je crois que je suis patient, réfléchi, calme, attentif, observateur, appliqué, perfectionniste, minutieux, persévérant, posé, ordonné, méthodique, intuitif, logique, objectif, tolérant, prudent, prévoyant.

Je recherche un emploi stimulant, motivant, valorisant, me donnant le sentiment qu'il est utile, me permettant de mettre en valeur mon intelligence et ma capacité d'innovation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HPLC

Chimie analytique

Mathématiques

Chromatographie gazeuse

Spectrophotométrie

Analyse chimique

Electricité

Optique

Chimie fine

Chimie organique

Résonance magnétique nucléaire

Statistiques

Rétrosynthèse