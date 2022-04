Britt BAFFERT

• Gestion : comptable et administrative de divers types de sociétés



• Ressources humaines : recrutement, gestion comptable, administrative du personnel



• Formation : encadrement d’équipe



• Production : recherche de futurs marchés, suivi administratif et comptable des projets, négociation et rédaction des contrats



• Architecture d’intérieur – décoration - design : conseil, accompagnement chantier



• Relations publiques : communication, rencontres culturelles



• Evénementiel : organisation de voyages en France et à l’étranger, de publications, conférences, expositions, relecture et correction de manuscrits



Mes compétences :

Architecture

Art

Design