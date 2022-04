Titulaire d’une licence en Droit Juridiques et Administratifs et d’un Certificat d’Aptitude à la profession d’avocat, obtenu à l’Université d’Alger, faculté de Droit.



Bonne présentation,dynamique,ambitieuse,esprit d’équipe,sérieuse honnête , motivée,ayant le sens de l'organisation et suivi des taches.