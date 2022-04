Broad NEVILLE

Je cherche activement les nouveaux challenges:

-Mettre mes compétences et mon expérience au service des entreprises en quête de développement à l`international ou en France

-Intervenir dans les sociétés ayant besoin de manager de transition ou de personnes en capacité de gérer des situations de crise

-Aider dans le développement des TPE, PME et entreprises en pépinières

Mon resume est sur le site et un cv complet est disponible sur demande.