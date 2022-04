Broca PERRINE

Www.perrinebroca.com



p_broca@yahoo.fr ou info@perrinebroca.com

Consultation en ligne instantanée :

Skype : perrinebroca

Locaux en Espagne (siège) :

Tél : +34 678 56 54 76 -

Locaux en France (Nº global) :

Tél. : 06 32 66 55 73



Perrine Caffenne-Broca : une solide formation, un savoir-faire international



Perrine est titulaire d’un DEUG d’Économie, d’une Maîtrise de Gestion, puis d’un Mastère de Commerce International.



Après avoir exercé pendant plusieurs années la fonction de directrice export dans les secteurs de la métallurgie et de l'automobile, Perrine a collaboré en 2005 à la création du cabinet-conseil ID'S, International Development Services, spécialisé dans le développement commercial France/Espagne. Elle a créé au sein de cette organisation un pôle de services linguistiques, qui a naturellement vu son activité s'intensifier.



L’expertise des mots



Aujourd’hui traductrice indépendante, elle propose ses services depuis l’espagnol, le catalan (acquis pendant près de 10 années passées en Catalogne) et l’anglais (titulaire d’une Maîtrise obtenue à Sheffield, au Royaume-Uni) vers le français, sa langue maternelle (née à Bayonne, elle partage son temps entre Saint-Sébastien et Anglet).



Polyvalence, le maître mot



Ses services portent sur des sites Internet, tous types de documents commerciaux ou de marketing et de documents comptables et juridiques. Elle est également habituée à prendre en charge la traduction de manuels techniques pour le compte de grandes multinationales, à travers d’étroites collaborations avec de prestigieuses agences de traduction. Ces partenaires sont notamment situés à Paris, Madrid et Barcelone, et travaillent conformément à la norme de qualité ISO 9001:2000. Elle intervient aujourd'hui dans certains domaines précis, desquels elle a pu acquérir une solide expérience, mais reste polyvalente et sait chercher la terminologie spécifique de nouveaux secteurs d’activité.



> Services complets de traduction et de communication en langue française depuis l’espagnol, l'anglais ou le catalan >

> Gestion de projets multilingues >

> Mandats commerciaux sur le marché espagnol >

> Petits services de terrain en Espagne >



Mes compétences :

Conseil

Export

Export Manager

Interprète

Manager

Stratégie

Stratégie export

Traduction