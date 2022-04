Claire CHATENET

16 années d'expérience dans les domaines de la comptabilité / finance dans des PME et de grands groupes, avec une grande intervention à l'international.



Spécialiste de l'organisation comptable, des systèmes d'information et de leur mise en place, des procédures et des interractions entre règlementation locale et reporting.



Principales compétences :

- Pilotage de projets

- Systèmes d'information (spécialiste fonctionnelle de Microsoft Dynamics Nav et autres systèmes d'information)

- Formation (interne, externe)

- compétence internationale (aspects réglementaires et culturels avec une responsabilité directe sur 40 pays)

- communication

- accompagnement du changement

- management

- contrôle de gestion

- gestions contractuelles



