Brochet JEAN-LOUP

On appelait mon père "Monsieur 5 idées à la minute".... et je ne suis pas son fils pour rien!

Linguiste de formation de base, j'ai créé un cabinet de traduction/interprétariat toutes langues en 1971 (50 employés au bout de 3 mois) après avoir enseigné l'anglais et l'allemand en classes terminales ; émigré au Québec, j'ai été coordonnateur de la traduction du gouvernement puis enseignant de syntaxe et sémantique à l'Université Laval de Québec ; j'y ai créé une maison d'édition, donnée ensuite aux auteurs réunis en 'coopérative d'édition" ; revenu en France, j'ai fait de la publicité pour les mairies et conseils généraux de l'Ouest de la France,ainsi que quelques bulletins de jumelage (avec des villes ou des pays anglophones et germanophones) ; j'ai également travaillé un peu dans l'immobilier (vers l'Allemagne et la Suisse). Parallèlement, j'ai commis mes premiers écrits en 1955 et publié pour la première fois en 1961 (depuis, j'ai enchaîné poèmes, romans, théâtre, un feuilleton sur Radio-Vendée...) ; je m'étais organisé un petit laboratoire de chimie... j'ai été vice-président du Club d'astronomie d'Angers... j'ai créé des troupes de théâtre, monté une quinzaine de pièces (dont 2 en anglais, une a été diffusée sur Europe 1).... J'ai été psychanalyste, sophrologue et psychothérapeute (membre du Conseil Mondial de la Psychothérapie -WCP-) jusqu'en 2004.. Je suis intervenu régulièrement dans des congrès internationaux de philosophie et de somatothérapie pendant une douzaine d'années... En gros, je suis quelqu'un d'inclassable et surtout un homme qui tient à rester aussi libre que l'on peut l'être dans une société constituée comme la nôtre.

Je ne cherche donc pas un poste d'employé (quel que soit le niveau), mais je suis plutôt prêt à mettre mes idées et quelques capacités créatrices au service de ceux qui pourraient en avoir besoin. Mes connaissances en français peuvent servir à corriger tous les documents visant l'excellence (thèses, rapports et même notices techniques).... Mes connaissances en droit et en commerce me mettent à même de conseiller un peu. Comment appelle-t-on ce genre de personnes, déjà ? Un consultant, en quelque sorte !



Mes compétences :

Conseil

Création

Langues

Commerce