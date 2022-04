Diplômé ingénieur géologue en 2013 à l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais en Ressources minérales et énergétiques, j’ai travaillé dans deux principaux secteurs industriels, celui des mines et celui du forage pétrolier.



J’ai participé à un vaste projet d’exploration aurifère en Guyane Française en 2013 qui m’a permis de développer des compétences techniques, de management, de logistique et de sécurité dans un milieu hostile qui est celui de la forêt amazonienne.



En 2014, j’ai rejoint la société GEOLOG International en tant que géologue et ingénieur de chantier. Depuis, je me déplace constamment sur plateforme de forage onshore et offshore dans la Région Mer du Nord. Les interventions avec les différents clients (TOTAL, GDF, Oranje Nassau, Maersk, Dalkia, Coriance) m’ont permis de cerner les différentes problématiques et les enjeux du forage pétrolier, de développer des compétences techniques sur site et de m’adapter aux demandes dans un domaine qui peut paraitre difficile et parfois stressant en pleine période de crise.



Ces trois années d’expérience professionnelle de terrain me poussent aujourd’hui à m’orienter vers des postes à plus grandes responsabilités, en mêlant gestion de projets et management, tout en gardant un pieds sur le terrain dans le domaine de l’Oil & Gas, des Mines et des Carrières.



Je reste donc à l’écoute de toutes opportunités éventuelles.



Coordonnées personnelles :

brochot.thomas@gmail.com

+33 (0)6 32 05 41 22



Mes compétences :

Prospection

Géologue

Géophysique

X-ray diffraction analysis

Analyses au microscope

Géostatistiques

GIS

Lithogéochimie

Mud Logging

budgets

Quality Control

Quality Assurance

Onshore Oil & Gas

Offshore Oil & Gas

Wireline Logging

WellCAD

Microsoft Project

Microsoft Office

Measurement While Drilling

MapInfo

ArcGIS

Adobe Photoshop

Adobe Pack

Adobe Illustrator