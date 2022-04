J’ai rejoint Egis Rail en 2008 comme ingénieur « systèmes ». Spécialisé dans la supervision de trafic (ATS) et de station (GTC) dans les domaines du métro et tramway en France (marchés publics) et à l’export.



Mes compétences :

Ingénierie

Transport

MOE

Courants faibles

Chef de projet