Brou Hermann Jean Paul2 YAPI

Je me nomme Yapi Brou Hermann Jean Paul 2, je suis diplomé d'un bac+4 en MIAGE mention assez bien en 2005; et d'un bac+3 en finance audit et comptabilité suivi d'un Master bac+5 en science de gestion option des projets au CESAG à Dakar au Sénégal avec la mention très bien.

Aujourd'hui, je suis Responsable Etudes/Suvi/Evaluation des Programmes et Projets dans une Institution Internationale , après les postes d'Économiste principal chargé d'études dans plusieurs secteurs d'activités au Bureau d’Etudes Arc-Ingénierie d'Analyste de projet/Directeur Projets Programmes, Consultant en gestion de projets à OM CONSULTING PROJETS, Administrateur dans une ONG et le poste d'Analyste financier, chargé des études économiques et financières au Bureau d'étude Environnement Déchets Eaux. A EDE j'ai intervenu en tant qu'expert junior Analyste financier dans les études de projets d'accès à l'eau et à l'assainissement dans plusieurs pays (Sénégal, Centrafrique, etc..)par les calculs financiers, économiques et analyse des données avec la mise en place des modèles financiers, plans financiers,de trésorerie, calcul de rentabilité etc...

Je serai très heureux d'acquérir d'autres connaissances dans les secteurs de l'énergie, pétrole etc.



Mes compétences :

Analyste financier

Gestion de projet